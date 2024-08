Carlo Pacifici, presidente dell'AIA, parlando al telefono con l'ANSA ha fornito una spiegazione al disguido che per poco non costava al Torino il mancato riconoscimento del gol dello 0-1 nella gara contro il Milan, corretto poi dall'invervento del VAR: "C'è stato un problema tecnico con la Goal Line Technology, è la prima volta che succede. Il sistema ha evidenziato che il pallone aveva superato la linea di porta, ma il segnale non è arrivato all'orologio e all'auricolare dell'arbitro Fabio Maresca".

Pacifici aggiunge: "Correttamente i colleghi al VAR l'hanno usato con le stesse modalità che si utilizzano per il fuorigioco, con le apposite linee di demarcazione, e il risultato è stato perfetto. Fortunatamente abbiamo un doppio strumento tecnologico". Pacifici ha altresì riferito di aver sentito stamani al telefono il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi per conoscere i dettagli tecnici di quanto accaduto a San Siro.