"Crediamo molto in questi incontri e nella comunicazione, perché abbattere le barriere è importante". Così Carlo Pacifici, numero uno dell'AIA, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a margine dell'incontro tra arbitri e allenatori. "Quest'anno abbiamo avuto l'uscita di arbitri di altissimo valore come Daniele Orsato, che tanto ha dato anche a livello internazionale, ed i video match official Massimiliano Irrati che assume un ruolo di rilievo nella Fifa e Paolo Valeri che guiderà un progetto Var con la Federazione greca. Siamo consapevoli infatti che l'Italia dal punto di vista arbitrale sia un punto di riferimento internazionale. Esportiamo all'estero cultura e persone in grado di svilupparla. Stiamo ora lavorando molto con i giovani, che stanno dando risposte importanti, per aumentare sempre di più la qualità di arbitri e assistenti così come di chi opera in Sala Var".