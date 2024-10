Ottavio Bianchi, allenatore storico tra le altre di Napoli e Inter, nel corso di un'intervista a Virgilio ha parlato del caso Ultras che sta riempiendo le pagine della cronaca in questi giorni, spiegando perché a lui non è mai successo quanto accaduto per esempio a Simone Inzaghi: "La mia vita era campo-albergo e albergo-campo, i tentativi di pressioni ci sono sempre stati e potrei scrivere un libro ma me ne sono distaccato. Penso che ognuno debba fare il suo mestiere e il mio era quello di andare agli allenamenti e di rispondere al presidente del mio lavoro, e questo sia da giocatore che da tecnico”.

“All’Inter come a Bergamo o ad Avellino o a Como o a Firenze, io sono sempre stato lo stesso, con i miei princìpi - ha aggiunto Bianchi -. Tentativi di pressioni ce ne sono sempre stati e tanti ma io sono fatto così. Con questo non voglio criminalizzare nessuno, sia chiaro. Ognuno è fatto a modo suo”.