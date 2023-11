"Mi fido di Spalletti, grande allenatore" dice Massimo Orlando a TMW Radio, dove si esprime con ottimismo sulle scelte del ct azzurro per la partita di questa sera tra Ucraina e Italia: "Raspadori lo conosce bene, questo influisce. Mi sembra una squadra abbastanza offensiva, l'intenzione è di fare la partita e non di subirla, che sarebbe pericoloso. Penso che avrà valutato bene perché è molto importante questa partita".

In difesa Acerbi, Mancini o Gatti. Cosa fare?

"Gatti mi sembra uno serio, quando lo metti in campo sai che difficilmente ti tradisce. È uno in ascesa e fa bene".

Che voto alla dirigenza di Juventus e Inter?

"Otto a Giuntoli per quello che ha fatto a Napoli, vedremo come andrà alla Juventus, perché per ora ha potuto fare poco. Marotta merita tanto, perché ha portato giocatori fantastici e venduto altri giocatori molto bene. È una persona top".

Un voto agli attacchi di Inter e Juventus?

"La Juventus ha 4 attaccanti fantastici, l'Inter numericamente è meno ma dipende molto dal modo di giocare. L'Inter coinvolge tutta la squadra e gli attaccanti ne beneficiano, la Juve gioca dietro ed è una sofferenza davanti. In casa Juventus scelgo Chiesa, Lautaro per l'Inter senza dubbio. Voto alla Juve 9 sulla carta, 6 per le prestazioni, dall'altra parte 10 perché Lautaro e Thuram si completano".