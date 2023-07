"Se Lukaku fosse stato chiaro prima, magari l’Inter avrebbe potuto tenere Dzeko. Limite di età? È vero, ma con Lautaro si sposava a perfezione". Lo ha detto l'ex nerazzurro Angelo Orlando, parlando a Itasportpress.it del voltafaccia clamoroso di Big Rom che, rifiutando di tornare a Milano, ha complicato e non poco le strategie di mercato della dirigenza di Viale della Liberazione per l'attacco. Un reparto che ha bisogno di un volto nuovo, possibilmente un ex conoscenza della Serie A, secondo Orlando: "Ora Morata mi sembra l’unica alternativa possibile. Beto? Anche, ma ha meno esperienza internazionale".

Oltre al gran rifiuto di Lukaku, l'Inter negli ultimi giorni ha dovuto digerire anche l'addio doloroso di Onana: "Con tutto il rispetto per Sommer, ma Onana era di un’altra categoria. Temo che l’Inter sia eccessivamente priva di leader: sono partiti tutti i senatori praticamente. Non è semplice, senza una base di giocatori esperti, andare avanti nei momenti più difficili".

Chi, invece, è arrivato a sorpresa ad Appiano Gentile è stato Juan Cuadrado, ex colonna della Juve: "Mi ha fatto un effetto super strano, ma ormai non mi sorprende più nulla… Non dubito delle sue capacità tecniche, Cuadrado è un buon giocatore. Non so però quanto sia convenuto a lui andare all’Inter: i tifosi non si dimenticano di certi episodi passati… Si deve conquistare la fiducia sul campo".