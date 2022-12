Dzeko-Lukaku in coppia può essere un'arma per Inzaghi?

"Sì, è anche vero che sono due prime punte ma può essere una soluzione inaspettata. Soprattutto in attesa che torni il vero Lautaro dopo un Mondiale deludente nonostante sia stato vinto. Dzeko è un giocatore completo, non solo un bomber, ma va provata e affinata. I giocatori forti e intelligenti possono sempre coesistere".

Tatticamente Inter e Napoli si assomigliano per caratteristiche nei singoli reparti...

"L'Inter ha steccato la prima parte con tante partite perse e una difesa molto distratta. Ha preso tanti gol, le voci sui contratti in scadenza, un Barella in difficoltà, sono tutti fattori che hanno inciso. Ma la qualità dell'Inter non si discute. Il Napoli però lo trovo una macchina perfetta, secondo me l'intelligenza tattica di Lobotka è più importante di chi fa gol".