Paolo Casarin, ex arbitro internazionale, parla a Radio Anch'io Lo Sport del gol annullato a Gaetano Oristanio durante Venezia-Cagliari per una punta dello scarpino in fuorigioco.

"Il fuorigioco va definito meglio, non si possono decidere le partite per millimetri. Questa apparecchiatura che si usa, nessuno sa se è in grado di vedere i millimetri. Il calcio non è questo. C'è una battaglia a fare gol, si regalano rigori e poi si cancellano i gol per un millimetro. Servirebbe una linea".