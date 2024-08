Buone notizie per l'allenatore dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi in vista della prima partita interna di Ligue 1 contro lo Stade Reims. Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Maritima Karim Attab, due dei nuovi acquisti assenti a Brest si preparano a tornare a breve a disposizione: Ismaël Koné è tornato infatti ad allenarsi coi compagni e Valentin Carboni è molto vicino al ritorno in gruppo.