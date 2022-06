Rimane in stand-by la pista dell'eventuale ritorno alla Fiorentina di Alvaro Odriozola. Secondo quanto riportato da La Nazione, Carlo Ancelotti ha fatto sapere al terzino basco che non rientra più nei suoi piani e che è dunque libero di trovarsi una sistemazione. I viola puntano a riprendersi il giocatore avuto lo scorso anno in prestito, ma l'ingaggio alto frena la società toscana. Odriozola è uno dei nomi accostati all'Inter in caso di partenza di Denzel Dumfries.