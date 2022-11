L'assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi ha spezzato una lancia in favore del nuovo stadio di Inter e Milan, definendo "tecnicamente ineccepibile" il progetto e bollando le proposte di ristrutturazione dello stadio Giuseppe Meazza come idee "che non hanno dignità". Intervenuto alla commissione consiliare sulla relazione conclusiva di Andrea Pillon sul dibattito pubblico che riguardava il futuro dello stadio, Tancredi ribadisce insomma l'idea della Giunta comunale milanese sul novo stadio. "Al momento non ci sono proposte alternative formalizzate ma ottime idee. Sono il primo a riconoscere che i progetti di ristrutturazione del Meazza presentati da Riccardo Aceti e da altri architetti sono interessanti, ma dobbiamo anche riconoscere che queste proposte e queste idee non hanno la dignità e l’approfondimento che può avere lo studio delle squadre. Durante il dibattito pubblico le società hanno portato interpretazioni autorevoli di società di ingegneria molto competenti e hanno risposto in modo adeguato alle domande che sono state poste".

Tancredi ha poi aggiunto: "Bisogna evitare lo 'scenario zero', ovvero lasciare lo stadio e l’area limitrofa così come sono. Non è un'ipotesi così poco credibile, perché se non creiamo le condizioni per riqualificare l’area e dare le opportunità ai club di rispondere a quelle che loro ritengono essere le esigenze fondamentali per andare avanti a giocare a San Siro, rischiamo di lasciare l’area nello stato in cui è, cioè 230 mila metri quadrati di aree asfaltate e occupate dallo stadio e 51 mila mq a verde. La decisione che prenderà la giunta sull'interesse pubblico dell'operazione terrà conto dei temi emersi e verosimilmente porrà ulteriori indicazioni se non condizioni alle squadre"..