"È questione di settimane, potrebbe addirittura essere entro Natale. Il Comune prenderà una decisione su San Siro entro gennaio”. Durante Offside, il festival del calcio alla Fabbrica del Vapore, il capogruppo del PD milanese Filippo Barberis apre uno spiraglio per Inter e Milan relativamente alla questione del nuovo impianto. "Lo stadio non è un costo da mantenere, per i grandi club è un asset portante. C’è un problema di natura ideologica tra l’interesse generale dei cittadini e quello manageriale delle società. L’esigenza delle squadre incontra l’interesse pubblico di migliorare l’area di San Siro, che è molto più grande del semplice stadio. Come amministratori siamo chiamati a cercare un punto d’incontro tra questione economica e interesse pubblico”.