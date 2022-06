"Il nuovo stadio del Milan in questo momento non è una priorità per Sesto San Giovanni. La coalizione che ho l’onore di rappresentare ha già detto che qui ci sono altre priorità, come il verde e una maggiore pulizia dell’aria”. Sono le parole, riportate da Calcio&Finanza, che il candidato sindaco del centrosinistra di Sesto San Giovanni, Michele Foggetta, ha rilasciato a margine di una cerimonia a Milano.