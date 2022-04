Cambia agente Marcus Thuram, l'attaccante francese del Borussia Moenchengladbach in predicato di passare all'Inter la scorsa estate. Il giocatore figlio d'arte ha infatti lasciato la procura di Mino Raiola per legarsi all'agenzia Sport Cover, che ha dato l'annuncio del nuovo ingresso in scuderia tramite i propri social media. Sport Cover gestisce, tra gli altri, anche l'ex centrocampista nerazzurro, oggi all'Atletico Madrid, Geoffrey Kondogbia, oltre a Wissam Ben Yedder e Michy Batshuayi.