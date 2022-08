Il consiglio di amministrazione dell’ECA, l'Associazione dei Club Europei, si è riunito nella giornata di ieri a margine del sorteggio dei gironi della Champions League 2022/23. Diversi i temi all’ordine del giorno, molti dei quali legati al nuovo ciclo delle competizioni europee per club che prenderà il via con la stagione 2024/25. Il Consiglio ha valutato il lavoro intrapreso dalla nuova storica joint venture UEFA/ECA, in particolare sui processi di vendita dei diritti tv per le competizioni UEFA per club maschili dopo il 2024. "A seguito dell’esito delle gare d’appalto positive nel Regno Unito e in Francia, il Board ha preso atto del recente accordo con Paramount/CBS negli Stati Uniti che genererà una crescita del +150% rispetto al ciclo attuale in termini finanziari, esclusi i diritti di lingua spagnola che devono ancora essere venduti. Per quanto riguarda il nuovo modello di distribuzione finanziaria post-2024, il CdA ha ribadito il suo pieno sostegno ai principi di solidarietà e ulteriori investimenti in tutta la piramide del calcio. Con il 42% di tutte le entrate attualmente destinate a club e progetti al di fuori dell’ammiraglia UEFA Champions League, il Consiglio ha notato che i fondi vitali vanno già a tutti i club dei campionati medio-piccoli grazie a ECA e UEFA, ma con del lavoro da fare", si legge in una nota.