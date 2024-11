"Abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo giocato bene, triangolando bene e tenendo il possesso della palla". Queste le parole di Carmine Nunziata al termine dell'amichevole di questo pomeriggio al Castellani di Empoli, dove l'Italia Under 21 ha pareggiato per 2-2 con l'Ucraina di pari età.

"Nel secondo abbiamo iniziato come il primo, poi con i cambi ho cercato di dare più freschezza ma abbiamo commesso troppi errori a livello tecnico. Ci siamo allungati, non siamo più stati squadra. Può capitare, ma questa cosa ci deve servire per il futuro. Il bilancio dell'anno è positivo: ci siamo qualificati per l'Europeo e queste due amichevoli sono state molto formative. Dobbiamo andare avanti nel nostro percorso cercando di migliorare ed evitare di commettere gli errori dell'ultima mezzora di oggi" ha detto il ct dell'U21.