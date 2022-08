Chi si è mossa meglio sul mercato tra le big della Serie A? Walter Novellino ha le idee chiare e tra queste non c'è l'Inter. L'allenatore, interpellato in merito da Tuttomercatoweb.com, vede in testa altre squadre: "Il mercato più bello lo hanno fatto la Juventus e la Roma. E mi piace il Milan con De Ketelaere".

Parere favorevole sulla Roma che, oltre Dybala, ha aggiunto altri innesti alla rosa:

"Contro il Tottenham mi è piaciuta. Può fare molto bene. E poi leggo che potrebbe arrivare Belotti: sarebbe una bella operazione".