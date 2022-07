Il duello di mercato per Gleison Bremer vinto dalla Juve a spese dell'Inter è il tema che apre la chiacchierata con i colleghi di TMW Radio di Walter Novellino, che sulla vicenda si è è fatto una sua idea: "Bisogna rispettare la scelta del giocatore, i bianconeri hanno offerto qualcosa in più e stanno costruendo qualcosa d'importante - le parole dell'ex tecnico -. Nerazzurri in ritardo sul brasiliano? La Juve, quando vuole, arriva sempre prima, per me la è squadra che si è rinforzata di più".