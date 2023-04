Una buona notizia tira l'altra. Battendo la Juventus per 1-0, l'Inter non solo si è guadagnata il diritto di difendere la Coppa Italia vinta nel maggio scorso a Roma proprio contro i bianconeri, ma potrà fare altrettanto anche in Supercoppa, visto che con il nuovo format parteciperanno alle final 4 in Arabia le due finaliste di Coppa Italia e le prime due in campionato. Ergo, dopo il Napoli anche i nerazzurri hanno ottenuto l'invito.