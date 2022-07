Sancito l'addio al Napoli e ai suoi tifosi per Dries Mertens è iniziata la ricerca di una nuova avventura italiana. Nelle scorse ore è emersa l'ipotesi Inter, qualora però il club nerazzurro riuscisse a cedere sia Alexis Sanche che Andrea Pinamonti, ma non solo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, anche la Lazio di Maurizio Sarri starebbe tornata nuovamente a pensarci seriamente per regalare al tecnico toscano un giocatore che conosce benissimo per il proprio fronte offensivo.