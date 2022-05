Non c'è solo il nome di Cesare Casadei sul taccuino del ds dell'Avellino Enzo De Vito. TuttoAvellino.it rivela infatti come i radar del club irpino siano puntati anche su un altro interessante giovane della Primavera dell'Inter messosi in evidenza nell'ultima stagione: parliamo di Mattia Zanotti, terzino polivalente 19enne che quest'anno non solo ha messo insieme 17 presenze e 2 assist nel campionato di categoria, con sei gettoni in Youth League, ma ha anche avuto l'opportunità di debuttare con la prima squadra di Simone Inzaghi nella sfida di inizio campionato contro il Cagliari, subentrando a Ivan Perisic.