DAZN mette insieme i due avvenimenti più importanti della settimana, vale a dire il Festival di Sanremo e la partitissima di domenica Juventus-Inter. La piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo lancia una campagna di brand che racconta il tifo, quello per il calcio e quello per la musica che spesso si intrecciano, perché come cita il claim, che sia dal campo o dal palco, “Non si smette mai di essere tifosi”. Il concept di campagna gioca sul parallelismo tra il tifo per lo sport e quello per la musica: la scena si apre, infatti, su alcuni tifosi vestiti da “stadio” emozionati, coinvolti e carichi di adrenalina, che tifano davanti a tv e smartphone.

Veri appassionati che sembrano sostenere la propria squadra del cuore, fino al momento dello svelamento: i tifosi non stanno seguendo una partita di calcio, ma bensì, il Festival della Canzone Italiana, non indossano maglie da calcio, ma maglie personalizzate con i nomi e i diversi mood dei cantanti in gara della casa discografica Warner Music Italy, realizzate in custom design per ogni artista in squadra e disponibili in tiratura limitatissima, realizzate da DAZN con la direzione creativa di KleinRusso.