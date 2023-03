La Coppa del Mondo Under 20 edizione 2023 non si disputerà in Indonesia, dopo che il Paese asiatico aveva annunciato di non voler ospitare tra i suoi confini la squadra di Israele costringendo la FIFA ad annullare i sorteggi. La decisione è stata ufficializzata dalla FIFA stessa, a seguito dell'incontro odierno tra Gianni Infantino ed Erick Thohir, presidente della Federcalcio indonesiana. "Un nuovo Paese ospitante sarà annunciato il prima possibile, con le date del torneo che attualmente rimangono invariate. Eventuali sanzioni contro il PSSI possono anche essere decise in una fase successiva", fanno sapere da Zurigo.