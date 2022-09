Dopo l'1-1 nell'amichevole dell'Italia Under 21 contro il Giappone di pari età, il ct degli azzurrini, Paolo Nicolato ha parlato a Rai Sport di buon primo tempo innanzitutto, ma anche del calo fisico al quale la squadra è andata incontro nel secondo. "Dietro, in difesa, avevamo dei ragazzi che non giocano praticamente mai. Loro sono una buona squadra, una squadra che ha fatto cose importanti in Coppa d'Asia. Era la seconda partita e, nella prima, avevamo speso molte energie".

Sul fatto che l'attacco degli Azzurrini sia poco prolifico:

"Per correttezza va detto che noi, nelle prime dieci partite di qualificazione, abbiamo fatto diciannove gol, la media di più di due gol a partita. Vero è che ne avremmo potuti fare molti altri ed è vero che è un aspetto che dobbiamo sicuramente migliorare".