Intervistato da TV Play, l'attaccante dell'Ascoli e nazionale della Macedonia del Nord, Ilija Nestorovski ha parlato anche di Lazar Samardzic, al centro questa estate di un caso di mercato con l'Inter: “Per me Lazar è come un figlio, ci siamo sentiti e lo vedo carico. Secondo me lo aspetta una grande carriera. Non si vede se è rimasto deluso da quello che è successo con l’Inter, ma sicuramente vuole dimostrare ancora di più di essere un gran giocatore”.