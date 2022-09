Protagonista di un evento con i campioni del mondo 1982 al 'Festival dello Sport di Trento', Alessandro Altobelli si è soffermato a parlare con Sky Sport del momento della Nazionale italiana, grande assente dal prossimo Mondiale in Qatar: "Solo un anno e mezzo fa gli azzurri erano campioni d'Europa, l'unica cosa che dico a Mancini, senza volerlo criticare, è che ha convocato 300 giocatori tanto che a un certo punto speravo chiamasse anche me - ha detto Spillo scherzando -. E' arrivato il momento di fare una scelta, chiamando 22-23 giocatori per rappresentare la squadra, per ricreare l'unione di Euro 2020. E' quello che vogliono i tifosi italiani"