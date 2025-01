Il Westfalenstadion di Dortmund sarà sold out il 23 marzo prossimo per Germania-Italia, gara valida per i quarti di finale di ritorno della Nations League. I biglietti sono andati esauriti dopo appena un'ora dalla messa vendita al pubblico nella giornata di martedì, fa sapere la Federcalcio tedesca. Il match d'andata, per la cronaca, si disputerà a San Siro tre giorni prima.