La Nazionale italiana torna a Milano a quasi un anno di distanza dall’ultima gara giocata e persa con la Spagna nell’ottobre 2021 in occasione della Final Four di Nations League. Sarà infatti lo stadio San Siro’ ad ospitare l’incontro di Nations League tra Italia e Inghilterra, in programma venerdì 23 settembre (ore 20.45), match che precederà l'ultimo impegno di lunedì 26 in casa dell’Ungheria. La squadra di Roberto Mancini giocherà per la 60sima volta nel capoluogo lombardo, città natale degli azzurri (il 15 maggio 1910, all’Arena Civica, fece il suo esordio vincendo 6-2 con la Francia) dove hanno collezionato 37 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte. Milano è la seconda città ad aver ospitato più volte l’Italia dopo Roma (63). Quattro gli impianti milanesi in cui sono scesi in campo gli Azzurri: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione, il Campo Milan e lo Stadio di San Siro, che nel marzo del 1980 fu intitolato a Giuseppe Meazza.