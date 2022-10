Dario Nardella, sindaco di Firenze, è tornato sugli incresciosi fatti avvenuti al Franchi sabato scorso in occasione di Fiorentina-Inter in un'intervista all'emittente Controradio: "La violenza va sempre condannata, la violenza dentro e fuori gli stadi non ha colore politico o sportivo. Quando ci sono casi di violenza a Firenze nello stadio, vanno condannati senza se e senza ma, ricordando che la violenza negli stadi è un fatto diffuso. Ogni città purtroppo ha le sue piaghe, ogni tifoseria spesso si rende protagonista di gesti di offese, di violenze, che vanno combattute tutti insieme: comunità, società civile e società".