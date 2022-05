Nel prossimo campionato, la lotta per accaparrarsi uno dei quattro posti che danno accesso ai gironi di Champions League sarà ancora più agguerrita. E' la convinzione espressa da Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa odierna: "Il primo obiettivo di tutte le società è quello, poi è chiaro che i campionati non sono mai uguali e non è che si partirà dalla classifica di quest'anno - spiega Lucio -. Si ripartirà tutti da zero con equilibrio e ci sarà una squadra in più dentro, la Fiorentina, con gli investimenti del club e il lavoro di Italiano: il condominio si allargherà di un appartamento e bisognerà essere bravi. In questa competitività di otto squadre non sarà scontato andare in Champions, ci sta che qualche volta dover rincorrere e rimontare addosso al top della classifica".