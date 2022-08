Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Napoli-Monza, match in programma domani al Maradona alle ore 18:30, Luciano Spalletti ha così inquadrato la squadra brianzola: "Domani non affrontiamo semplicemente una neopromossa, ma una squadra gestita da persone altamente rappresentative e che hanno fatto la storia del nostro calcio. Solo dirigenti come Galliani, per esempio, potevano convincere gente di qualità come Ranocchia, Caprari, Sensi, Pessina, Petagna. Il Monza - ha aggiunto il tecnico degli azzurri - è una squadra allenata bene, Stroppa è moderno, a volte ti viene a prendere alla gola e, se le distanze si allungano, si mette invece sotto palla. I suoi sanno fare tutte e due le cose, come hanno già fatto nelle due gare precedenti in Coppa e campionato. Dovremo riuscire a stare bene in campo, con equilibrio, soffrendo come abbiamo fatto anche col Verona. Troveremo un avversario più tecnico che sa muovere la palla. Senza la testa giusta sarà difficile".