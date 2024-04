Il Napoli riparte da Giovanni Manna. Sarà il giovane ex dirigente della Juventus Next Gen promosso in prima squadra lo scorso gennaio, con esperienza anche al Lugano in Svizzera, il nuovo direttore sportivo del club partenopeo a partire dalla prossima stagione. Un traguardo importante per il 36enne di origini cilentane, una sorta di enfant prodige del management sportivo. Manna ha già pronto un contratto col Napoli fino al 2025, rimane solo la firma.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Manna, arrivato alla Juventus nel 2019, era conteso anche dall'Inter, con Beppe Marotta che lo aveva adocchiato per gli splendidi risultati ottenuti in Canton Ticino, dove col Lugano aveva centrato l’Europa League con un budget decisamente inferiore alla media dei top club elvetici.