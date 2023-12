In occasione della partita di domenica sera tra Napoli e Inter, Trenitalia istituirà sette corse straordinarie della Linea 2 da Campi Flegrei verso Napoli San Giovanni-Barra e 2 in direzione Pozzuoli per un totale di 4.100 posti, in modo tale da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Si rende anche noto che la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 21.30 e non effettuerà servizio viaggiatori.