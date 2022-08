E' destituita di ogni fondamento la voce di mercato secondo cui il Napoli sarebbe pronto a prendere Cristiano Ronaldo più soldi dal Manchester United cedendo in cambio Victor Osimhen. "Ronaldo è calciatore straordinario e noi lo possiamo solo esaltare, ma di vero non c'era niente. Abbiamo letto tante cose dai giornali, ma non c'è mai stato nulla di concreto", ha chiarito a DAZN Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei.