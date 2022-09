Dopo l'esperienza dello scorso anno al Crotone, quella al Frosinone è per Samuele Mulattieri la seconda esperienza in Serie B, che al momento procede a gonfie vele. A parlarne è lo stesso attaccante nerazzurro, in prestito ai laziali, che nella lunga intervista a TMW parla di questo inizio stagionale, definito dallo stesso giocatore un "momento positivo. Siamo partiti con il piede giusto in un campionato che non è mai semplice e scontato, ma siamo un gruppo sano che sta bene insieme. Finora siamo stati bravi, ma è solo l'inizio, dobbiamo pensare a continuare su questa linea, sfruttando poi questo stop del torneo per lavorare cercando anche di migliorare ulteriormente la condizione fisica: queste settimane possono esserci utili".

Può essere per te una stagione di rilancio, dopo l'anno passato che ti ha visto un po' in chiaroscuro?

"L'anno scorso ero partito bene, ma gli infortuni subiti non mi hanno poi aiutato, per di più in un anno difficile anche per la squadra. L'esperienza a Crotone, comunque, mi ha aiutato molto a crescere, sotto tanti aspetti, non ultimo quello caratteriale, e ora devo dimostrare quanto valgo. Sono felice della scelta fatta in estate, perché Frosinone è l'ambiente giusto".

Ti sei dato qualche obiettivo particolare per questa stagione?

"Solo quello di migliorare, di sentire che sto migliorando. Non mi do mai obiettivi a lungo termine".

E a livello di squadra, invece, che obiettivi vi siete posti?

"Vale quanto ho detto prima, quello di migliorare ogni giorno. Siamo partiti bene, ma siamo solo all'inizio, vediamo come vanno le prossime gare e poi potremo pensare, semmai, a definire qualcosa. Ma l'obiettivo è dar battaglia a tutte le avversarie, dando sempre il massimo".