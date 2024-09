Bellissimo gesto del Manchester City a poche ore dalla sfida di Champions League contro l'Inter. Il club inglese, su X, ha voluto dedicare un pensiero a Totò Schillaci, scomparso in mattinata all'età di 59 anni.

"Inviamo i nostri pensieri e le nostre condoglianze a nome di tutti al Manchester City", il commento lasciato sotto il post pubblicato dall'Inter.

Sending our thoughts and condolences on behalf of everyone at Manchester City 🩵