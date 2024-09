"Premetto che l’equazione più spendi e più vinci non vale per il calcio. Basti pensare alla Carrarese che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in Serie B senza spendere cifre impegnative. Anche Mantova e Juve Stabia non avevano costi elevati per salire in B”. Il presidente dell’ADICOSP Alfonso Morrone commenta così a pochi giorni dalla chiusura l’estate del calciomercato ai microfoni di Tuttoc.com.

Come è andato nel complesso questo calciomercato estivo?

"A livello nazionale con 825 milioni siamo secondi come costi di cartellino solo alla Premier League che ha raggiunto 1,69 miliardi di Euro. Vuol dire che in serie A si son fatti molti investimenti soprattutto da Juventus, Milan e Roma. L’Inter si è mossa con intelligenza andando a pescare tra gli svincolati e cambiando poco anche perché la squadra era già forte prima. In Serie C e’ stato il solito mercato con grandi movimenti di giovani calciatori per le medie e con acquisti di calciatori importanti per le big".