Mentre i rumors vedono Alvaro Morata sempre più vicino al ritorno in Serie A, i bookies si scatenano. Secondo gli scommettitori, i meno favoriti a riaccogliere in italia lo spagnolo, sono i bianconeri, offerti a 5 sia su Goldbet che su Planetwin365. In ritardo rispetto a Roma e Inter, altre due contendenti per il classe '92. Per i bookies il futuro all'Inter è quotato a 2,20, mentre i giallorossi posizionati a quota 2,50. Più remoto un approdo del centravanti iberico nel campionato arabo, proposto a 4,50, mentre il Milan, che si era interessato all'ex juventino, è ora distante a 14 volte la posta.