Uscito per un problema muscolare intorno alla mezz'ora del match contro l'Inter, Stefano Sensi stavolta ha assorbito in tempi rapidissimi le noie fisiche e torna subito a disposizione di Raffaele Palladino per la gara contro la Fiorentina. Lo stesso Palladino aveva annunciato la sua disponibilità in conferenza stampa: "Domani ci sarà anche Sensi che dopo il fastidio accusato sabato sera è rientrato in gruppo normalmente dopo due giorni senza lesioni. Con tutti a disposizione, domani avremo tante soluzioni da provare per cercare di portare a casa il risultato".