Contro la Lazio il Monza festeggia una doppia tripla cifra: 100 gare dell'era Finvest e 100 presenze in biancorosso per Michele Di Gregorio. Il tecnico Raffaele Palladino ha tessuto le lodi dell'estremo difensori: "Di Gregorio è un portiere forte, sta confermando quello che aveva fatto vedere già nella passata annata. Cresce di gara in gara, sa giocare con i piedi, bravo nelle uscite e sa parare. Che è la cosa più importante. Ce lo teniamo stretto", ha detto in conferenza stampa.