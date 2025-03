A tre mesi dall'inizio della competizione, resta tiepida l'attesa per il Mondiale per Club, e i dati legati alla vendita dei biglietti lo dimostrano. Se, secondo quanto riferisce la FIFA, alcune partite sono già esaurite, altri match fanno ancora registrare ampie disponibilità di tagliandi: ad esempio, fino a un terzo dei 20.000 posti del Camping World Stadium di Orlando è ancora invenduto per Manchester City-Juventus del 26 giugno. Adam Kelly, presidente del gigante del marketing sportivo IMG, parlando ai microfoni del Guardian sottolinea come la FIFA stia intraprendendo un tipo di progetto che il pubblico desidera vedere, anche se i rischi sono sostanziali.

Kelly afferma: "Onestamente devo elogiare la Fifa perché sta dimostrando coraggio e sta correndo un rischio davvero significativo qui. Penso che abbiano la responsabilità di riflettere meglio il settore in cui operano, specialmente per quanto riguarda l'innovazione di prodotto. Penso che abbiano l'obbligo di provare qualcosa di nuovo. E la FIFA sta costruendo un evento per club che, a mani basse, senza dubbio, diventerà la competizione top per i club calcistici; questa è la loro ambizione. Penso che vada applaudita".