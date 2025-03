Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ben Jacobs, la Fifa sta pensando a uno spareggio tra Club America e Los Angeles FC per decidere chi prenderà l'ultimo slot libero nel Mondiale per club, dopo l'esclusione del Leon.

La vincitrice dovrebbe finire nel girone con il Chelsea. Lo spareggio verrà disputato qualora il Leon dovesse perdere l'appello contro la squalifica.

FIFA are exploring a one-off game between Club América and Los Angeles Football Club to decide who takes the final Club World Cup spot, replacing Club Leon. A FIFA spokesperson has confirmed the plan with the winner set to enter Chelsea's group.



