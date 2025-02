DAZN, broadcaster ufficiale del Mondiale per Club, ha annunciato in questi giorni di aver avviato un’ampia partnership con TelevisaUnivision, la principale compagnia media in lingua spagnola, grazie alla quale 18 partite della competizione saranno disponibili per i fan da guardare in spagnolo sui principali canali statunitensi di TelevisaUnivision, Univision, UníMas e TUDN, mentre tutte le 63 partite rimarranno disponibili gratuitamente su DAZN in lingua inglese e spagnola. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la possibilità di sublicenziare i diritti tv del torneo fa parte di una strategia più ampia della piattaforma OTT che riguarda anche l’Italia.

Visto che DAZN ha deciso di trasmettere la competizione gratuitamente, un aspetto importante per rientrare (in parte) dell’investimento è fare leva sulle sublicenze, come annunciato appunto in fase di annuncio della partnership con la FIFA. Questo significa che DAZN ascolterà proposte per la trasmissione del torneo che vedrà in griglia di partenza anche l'Inter e la Juventus, anche se eventuali accordi con altri broadcaster per la trasmissione delle partite in chiaro dipenderanno dalle offerte sul tavolo.