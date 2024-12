A poche ore dall'ufficializzazione della notizia di DAZN come emittente globale esclusiva del Mondiale per Club FIFA 2025, A22Sports, la società di consulenza dietro la Superlega, ha preso la palla al balzo per rilanciare uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero l'idea di offrire partite senza costi al proprio pubblico (attraverso la piattaforma Unify): "Calcio gratis? Suona familiare. Questa è l'unica via", il messaggio che si legge su X.

Per la cronaca, l'accordo sottoscritto tra la FIFA e la piattaforma di intrattenimento sportivo, prevede che tutte le 63 partite del torne saranno trasmesse in live streaming, gratuitamente.

Free football? Sounds familiar. This is the only way forward. Find out more about UNIFY here: https://t.co/qqvBXIC0sc https://t.co/fZTwdm5eXb