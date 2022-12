Luis Rubiales, presidente della RFEF, ha annunciato ieri che, nel 2023, la Federcalcio spagnola cercherà di raggiungere un accordo con il governo per aumentare gli aiuti finanziari in vista della candidatura ai Mondiali del 2030, in aggiunti ai 7,5 milioni di euro già stanziati per questo progetto."La nostra candidatura è forte, continuiamo a credere di ospitare, insieme a Portogallo e Ucraina, un Mondiale", ha dichiarato Rubiales.