Il Mondiale 2030 ha già i suoi Paesi ospitanti: la FIFA ha infatti concesso l'organizzazione del torneo alla candidatura composta da Spagna, Portogallo e Marocco, ad eccezione delle partite di apertura del torneo, che si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay come omaggio simbolico al centenario del Mondiale che venne disputato nel 1930 in terra uruguaiana. La FIFA non ha voluto ritardare oltre la notizia e nel Consiglio tenutosi oggi ha deciso di rivelare che l'opzione guidata dalla Spagna è l'unica valida per la kermesse in programma tra meno di 7 anni.

L'annuncio fatto dal presidente Gianni Infantino sarà ora trasferito al Congresso FIFA, l'organo incaricato di ratificare la decisione del Consiglio. Questo Congresso straordinario è fissato per dicembre 2024. In questo modo, la Spagna ospiterà nuovamente un Mondiale di calcio 48 anni dopo.