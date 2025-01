Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il tris nerazzurro al Monaco: "Non vogliamo guardare troppo lontano perché non ci serve. Abbiamo fatto un grande lavoro per essere tra le prime 4, ci ha dato grande forza e grande stimolo. Ci prepareremo per giocare al meglio gli ottavi, ma ora la testa è sul derby. Secondo me indipendentemente da chi affronteremo, ogni partita è importante. Facciamo il nostro meglio per restare attaccati al Napoli, sono una grande squadra e ha il vantaggio di giocare una partita a settimana. Avendo una rosa lunga con una panchina forte diamo il nostro meglio per essere lì. Vogliamo arrivare primi: contro il Milan è una grande opportunità per riscattarci, è fondamentale".