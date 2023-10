Dopo Simone Inzaghi, tocca a Henrikh Mkhitaryan parlare ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match col Salisburgo: "Non era facile giocare col Torino, nel primo tempo abbiamo faticato di più ma nella ripresa siamo stati ripagati vincendo la partita con tre gol. Era importante vincere per avere un buon umore nello spogliatoio e prepararci bene a domani".

Quanto vi ha dato la stagione scorsa che state ritrovando in questa?

"Secondo me quest'anno abbiamo continuato a usare gli stessi ritmi dello scorso anno. Vogliamo solo migliorare, essere più forti e vincere più partite possibile. Abbiamo tanti obiettivi come squadra e facciamo di tutto per vincere più gare possibili".

Col Salisburgo sei punti decisivi?

"Sì, però prima pensiamo a domani. Poi guarderemo al ritorno, pensiamo al match di domani e poi vedendo come andrà domani penseremo al ritorno".

Ogni anno migliori, questo non è semplice.

"Lo dite voi, io sto lavorando forte per allungarmi la carriera. Ho ancora qualche anno per divertirmi e fare il massimo e poi posso pensare a smettere".

Rinnovare con l'Inter per chiudere la carriera?

"Non so, l'importante è giocare e allenarmi. Vedremo poi nelle prossime settimane cosa accadrà, se il club vorrà prolungarmi il contratto".

La tua volontà, però, inciderà molto.

"Assolutamente".