Pochi minuti prima del fischio d'inizio, Henrikh Mkhitaryan presenta il match contro lo Spezia anche ai microfoni di DAZN: "Sappiamo le cose che non abbiamo fatto bene nelle ultime trasferte, ma questa sarà un'altra sfida per dimostrare che anche fuori casa possiamo vincere. Dobbiamo fare di tutto per farlo e avere fiducia prima della sfida di Champions col Porto".