Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa al centro di La Turbie, il direttore sportivo del Monaco Paul Mitchell ha parlato anche del programma di amichevoli di preparazione della squadra transalpina, che prevede l'incontro di metà luglio a Basilea contro l'Inter: "Stiamo definendo il programma di preparazione con le ultime amichevoli davanti a noi. Abbiamo in mente l'idea di essere molto competitivi in ​​fretta, e per questo cercheremo di fare una o due partite a settimana, di più rispetto alla scorsa stagione. Potremo confermare tutti gli impegni molto rapidamente, ma il nostro desiderio è davvero quello di poter prendere il ritmo per essere pronti non appena inizieranno i play-off europei e la Ligue 1", le parole riportate dal sito ufficiale del club.