"L’Inter ha fatto un mercato mirato e con gli innesti giusti. Sarà ancora la favorita, ma le altre stanno lavorando". Parola di Mauro Milanese, intervistato da TMW per analizzare le mosse nerazzurre e delle altre squadra di Serie A in vista della prossima stagione.

Cosa si aspetta ancora dai nerazzurri?

"Potrebbe pensare ad un altro attaccante".

E il Napoli?

"Conte è una garanzia e i calciatori rendono il 30% in più. In più il Napoli deve riscattare la scorsa stagione. In più il mercato mi sembra positivo con Buongiorno e Spinazzola e Marin".

Osimhen?

"Se andasse via arriverebbe Lukaku. Sarebbe comunque un mercato mirato e con giocatori forti"